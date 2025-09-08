Sosyal Medya Erişim Engeli Kalktı

HAREKETLİ GÜN VE GECE KULLANIMI

Vatandaşların beklediği gelişme gece saatlerinde gerçekleşti. İstanbul’da oldukça hareketli bir gün yaşanırken, akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltması uygulandı. Bu durum, vatandaşların günlük yaşamını etkilemeye başladı.

SOSYAL MEDYA ULAŞIM SORUNLARI

Daraltma nedeniyle vatandaşlar, sosyal medya platformlarına ulaşmakta zorluk çekti. Özellikle Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler sosyal medya uygulamalarında erişim sorunları yaşanıyor. Bu durum, kullanıcıların sosyal medya etkileşimlerini olumsuz etkiliyor.

BANT DARALMASI SONLANDI

Akşam saatleri itibarıyla ülke gündeminde tansiyonun düşmesiyle birlikte, bant daraltması kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Artık vatandaşlar, sosyal medya hesaplarına herhangi bir uygulama kullanmadan rahatlıkla giriş yapabiliyor.

BAĞLANTI DURUMUNDAKİ FARKLILIKLAR

İnternet servis sağlayıcıları arasında bazı farklılıklar gözlemlenirken, bağlantıların ilerleyen saatlerde normal seviyelerine dönmesinin beklendiği bildiriliyor. Bu, kullanıcıların deneyimini olumlu yönde etkilemesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.