“Sosyal Medya Etkileyicileri İçin Eğitim Programı”

TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Günümüzde dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının artışıyla birlikte sosyal medya mecraları üzerinden yapılan reklam ve paylaşımların tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve satın alma tercihlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Tecrübe etmekte olduğumuz bu dijital gelişmeler; tüketicilerimizin sosyal medya reklamları yoluyla daha fazla mağdur edilmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Ticaret Bakanlığı’mızca hem tüketicilerin sosyal medya platformlarında en iyi şekilde korunması hem de reklam verenlerin daha sağlıklı ticari bir iletişim kurabilmesi amacıyla; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle ‘Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı’ hayata geçirilmiştir” denildi.

EĞİTİM PROGRAMI DETAYLARI AÇIKLANDI

16 Ekim tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğindeki eğitim programına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Özdenetim Kurulu temsilcileri ve reklam sektörü temsilcileri ile kamuoyunda ‘influencer’ olarak bilinen sosyal medya etkileyicilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. Bu eğitim programının, 1 yıl süreyle 2 ayda bir yüz yüze gerçekleştirileceği belirtildi.

EĞİTİMİN KAPSAMI VE KATILIM ŞARTLARI

Açıklamaya göre; tüketici haklarından vergi mevzuatına, sosyal medya reklamlarının etik kurallar çerçevesinde nasıl yönetileceğinden reklamda kişisel verilerin korunmasına kadar geniş bir yelpazede güncel bilgilerin aktarılacağı ‘Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı’ ile sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor. İlk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerinin katılabileceği bu eğitim programında, etkileyiciler pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkeleri öğrenme fırsatı bulacak. İlki 25 Kasım’da yapılacak olan eğitimler sonrasında katılımcılara katılım belgesi verilecek ve isimleri Reklam Özdenetim Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanacak.

Açıklamada, “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı ile sosyal medya etkileyicilerine faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri için gerekli bilincin kazandırılması ve böylece tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmakta olup geleneksel mecralarda olduğu gibi dijital mecralarda da tüketicilerimizi en üst düzeyde korumak için gerekli çalışmalar bakanlığımızca hassasiyetle yürütülmektedir” denildi. Bu program, dijital reklamcılığın içinde bulunulan dönemde hem etkili hem de sorumlu bir şekilde yönetilmesini sağlamayı hedefliyor.