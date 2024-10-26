“Sosyal Medya Etkileyicilerine Eğitim Programı Başlatıldı”

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

Bakanlıktan gerçekleştirilen açıklamada, “Günümüzde dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının artışıyla birlikte sosyal medya mecraları üzerinden yapılan reklam ve paylaşımların tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve satın alma tercihlerini doğrudan etkilediği görülmektedir” ifadesine yer verildi. Bu dijital gelişmelerin, “tüketicilerimizin sosyal medya reklamları yoluyla daha fazla mağdur edilmesi riskini de beraberinde getirdiği” vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğiyle hazırlanan “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı” bu konulara dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilmiştir.

EĞİTİM PROGRAMININ DETAYLARI

16 Ekim tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ev sahipliğinde, eğitim programına ilişkin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Burada, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Reklam Özdenetim Kurulu temsilcileri ve sosyal medya etkileyicileri, topluluğun dikkatini çeken bir katılım gerçekleştirdi. Açıklamada, “tüketici haklarından vergi mevzuatına, sosyal medya reklamlarının etik kurallar çerçevesinde yönetilmesine kadar geniş bir yelpazede güncel bilgilerin aktarılacağı” ifade edildi.

Eğitim programının ilk etabında 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicileri yer alacak. Sosyal medya etkileyicileri, “pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkeleri öğrenme fırsatı” bulacak. Programın ilk eğitimi 25 Kasım’da kestirilmesi planlanıyor ve 1 yıl boyunca her iki ayda bir yüz yüze yapılması hedefleniyor. Eğitimi tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek ve isimleri Reklam Özdenetim Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanacak. Böylelikle yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicileri, markalar nezdinde farklı bir konum elde edecek.

HEDEFLER VE AMAÇLAR

Açıklamada, “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı ile sosyal medya etkileyicilerine faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri için gerekli bilincin kazandırılması ve böylece tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır” denildi. Bakanlığın, geleneksel mecralarda olduğu gibi dijital mecralarda da “tüketicilerimizi en üst düzeyde korumak için gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir” vurgusu dikkat çekti.