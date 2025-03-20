Sosyal Medya Platformlarına Erişim Engeli

İSTANBUL’DA GÖZALTILAR VE SOSYAL MEDYADA SORUNLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden bir soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 80’den fazla kişi evlerinden gözaltına alındı. Bu olaylar sonrasında Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde büyük sorunlar yaşanmaya başladı. Kullanıcılar, platformların tamamen çöktüğünü ya da çok yavaş çalıştığını ifade ediyor.

BANT DARALTMA UYGULAMASI DEVREDE

Erişim kısıtlamalarının sebebi, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yayılan içeriklerin kontrol altına alınmaya çalışılması olarak gösteriliyor. Bant daraltma uygulaması, özellikle İstanbul’da yoğun biçimde hissediliyor. Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp erişiminde ciddi sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarına bağlanmak için VPN kullanmaya yöneliyor.

ERİŞİM KISITLAMALARI NE ZAMAN KALKACAK?

Yetkililerden, erişim kısıtlamalarının ne zaman sonlanacağına dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. İstanbul’daki internet hızındaki düşüş ile sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim tamamen yavaşladı. Şu an için sadece İstanbul’da geçerli olduğu belirtilen erişim engelinin, ilerleyen saatlerde daha geniş bir alana yayılabileceği belirsizliğini koruyor. Kamuoyunun bu gelişmeleri yakından takip ettiği görülüyor.