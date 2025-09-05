Sosyal Medya Suç Üretim Yeri

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ

Hırsızlık, gasp, uyuşturucu satışı ve cinayet gibi suçlarla birlikte yeni nesil suç örgütleri sürekli olarak suç yelpazelerini genişletiyor. Aynı zamanda suça karşı cesaretleri de artıyor. Sosyal medya, bu suç örgütleri için adeta bir “suç pazarı” haline geldi. Artık üyeleri sosyal medya grupları üzerinden rahatlıkla suç pazarlıkları yapabiliyor. Örneğin, iş yeri kundaklama için 10 bin lira, mekan kurşunlama için 40 bin lira, adam öldürme için ise 200-300 bin lira talep ediliyor.

SOCIAL MEDYADA TETİKÇİ PAZARLIGI

“Tetikçilik” konusunda intensiv pazarlıklar ise özel mesajlaşma grupları aracılığıyla yapılıyor. Saldırılarda genellikle sosyal medyadan devşirilen gençler kullanılıyor. Suç analiz uzmanı Gökhan Turan’a göre, çetelerin motosikletle gerçekleştirdikleri eylemleri yapan gençlerin yüzde 90’ı aslında bu çetelerin üyesi değil. Turan, “Sosyal medyadan devşirilip suç işletiliyor. Yaşamları çok güzel gösteriyorlar. Bol para, istedikleri evlerde yaşama, istedikleri arabalara binme…” biçiminde açıklamada bulunuyor.

ÇOCUK YAŞTAKİLERİN KULLANIM NEDENİ

Suç yelpazesinin genişliği arasında, çocuk yaştakilerin tetikçi olarak kullanılmasının özel bir nedeni bulunuyor. Gökhan Turan, bu duruma ilişkin şöyle diyor: “Türk Ceza Kanunu suçluyu çocuk sayıyor. Bu nedenle ceza, 4’te 3 oranında indiriliyor. Yani eğer bir cezadan 4 yıl hapis alırsanız, yalnızca 1 yıl ceza çekiyorsunuz ve infaz kanununa göre kalan 1 yıl hiç yatmıyor.”