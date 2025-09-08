Gündem

Sosyal Medyada Erişim Engeli Kaldı

sosyal-medyada-erisim-engeli-kaldi

HAREKETLİ GÜNDE GELEN HABER

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği haber gece saatlerinde duyuruldu. İstanbul’da yoğun bir gün yaşanırken, dün akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltması uygulandı.

SOSYAL MEDYADA EKSİKLİKLER

Daraltma uygulaması nedeniyle vatandaşlar sosyal medya platformlarına ulaşmakta zorluk çekti. Özellikle Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler sosyal medya uygulamalarında erişim sorunları yaşandı.

BAND DARALMASI KALDIRILIYOR

Akşam saatleri itibarıyla ülke gündemindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte bant daralması kademeli olarak kaldırıldı. Sonuç olarak, vatandaşlar sosyal medya hesaplarına hiçbir uygulama kullanmadan giriş yapabiliyor.

BAĞLANTILARDA FARKLILIKLAR

İnternet servis sağlayıcıları arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Şişli’de Yangın Olayı Kontrol Altına Alındı

Şişli'de bir tur otobüsünde yangın çıktı. Olay, anında müdahale ile kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Flaş

Trabzonspor, Onana İle Anlaşma Sağladı

Trabzonspor'un, Manchester United'da oynayan Kamerunlu kaleci Andre Onana ile prensipte anlaşmaya ulaştığı bildirildi. Transferle ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.