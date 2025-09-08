Sosyal Medyada Erişim Engeli Kaldı

HAREKETLİ GÜNDE GELEN HABER

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği haber gece saatlerinde duyuruldu. İstanbul’da yoğun bir gün yaşanırken, dün akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltması uygulandı.

SOSYAL MEDYADA EKSİKLİKLER

Daraltma uygulaması nedeniyle vatandaşlar sosyal medya platformlarına ulaşmakta zorluk çekti. Özellikle Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler sosyal medya uygulamalarında erişim sorunları yaşandı.

BAND DARALMASI KALDIRILIYOR

Akşam saatleri itibarıyla ülke gündemindeki tansiyonun düşmesiyle birlikte bant daralması kademeli olarak kaldırıldı. Sonuç olarak, vatandaşlar sosyal medya hesaplarına hiçbir uygulama kullanmadan giriş yapabiliyor.

BAĞLANTILARDA FARKLILIKLAR

İnternet servis sağlayıcıları arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Bu nedenle bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.