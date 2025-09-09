Sosyal Medyada Erişim Engeli Kaldı

GECE SAATLERİNDE HAREKETLİ DURUM

Vatandaşların beklediği gelişme gece saatlerinde meydana geldi. İstanbul’da yoğun bir gün geçerken, akşam saatlerinden itibaren internet bant genişliği daraltılması uygulandı.

SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ ZORLAŞTI

Daraltma uygulaması sebebiyle vatandaşlar sosyal medyaya erişimde zorluk yaşadı. Özellikle Instagram, Facebook, X ve YouTube gibi popüler platformlarda erişim sorunları ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde ülke gündemindeki tansiyonun azalmasının ardından bant daralması kademeli olarak kaldırıldı. Artık vatandaşlar, herhangi bir uygulama kullanmadan sosyal medya hesaplarına rahatlıkla giriş yapabiliyor.

BAĞLANTILARDA FARKLILIKLAR GÖRÜLEBİLİR

İnternet servis sağlayıcıları arasında farklılıklar mevcutken, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesi bekleniyor.