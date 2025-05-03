Sosyal Medyada Savaş Açıyorlar

İSTANBUL’DA YENİ NESİL SOKAK ÇETELERİ
İstanbul, son yıllarda klasik mafya yapılanmalarının dışına çıkarak sosyal medya ve dijital platformları karargâh olarak kullanan yeni nesil sokak çetelerinin etkisi altında. Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi çizgi film karakterlerinden isim alan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit suçlarıyla şehirde büyük bir terör estiriyor. Motosikletli tetikçiler, kasklar ve sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarla rakip gruplara meydan okuyor. Bu yapıların esnafa yönelik baskı kurarak “mikro çökme” yöntemiyle korku imparatorluğu yarattığı belirtiliyor.
YENİ NESİL MAFYANIN MODERN YÖNTEMLERİ
Geleneksel mafia yöntemlerinin yerini, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar ve rakip bölgelerde canlı yayın gibi modern taktikler alıyor. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda gözdağı verme ve 20-25 yaş arasındaki gençleri gruplarına katma amacı gütüyor. Kolombiya kartellerinden esinlenerek oluşturdukları motosikletli suikast timleri dikkat çekiyor. Kiralık veya çalıntı motosikletlerle yapılan saldırılarda kasklı tetikçiler görev alıyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”
AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE CASPERLAR’IN ETKİSİ
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medyadan tehdit videoları gönderilmesi, Casperlar çetesinin adının duyulmasına neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye de sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devleti hedef alıyor.
İSTANBUL’UN EN TEHLİKELİ SOKAK ÇETELERİ
Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde aktif olan başlıca sokak çeteleri arasında şunlar öne çıkıyor:
BARIŞ BOYUN GRUBU
Merkez: İstanbul geneli
Lider: Barış Boyun (İtalya’da 22 Mayıs 2024’te tutuklandı)
Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da saldırılar düzenliyor. Detay: Savcılık iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.
DALTONLAR
Merkez: Bahçelievler
Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)
Faaliyetler: Motosikletli suikast timleriyle 20’ye yakın cinayet. Sosyal medyada tetikçi topluyorlar. Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için 1-10 milyon TL talep ediyorlar. Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlama olayında da Daltonlar’ın adı geçiyor.
CASPERLAR
Merkez: Şirinevler, Yenibosna
Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız
Faaliyetler: Daltonlar’la düşman, tehdit ve cinayet suçları. Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne yapılan motosikletli saldırıda Casperlar-Daltonlar çatışması ön plana çıkıyor.
REDKİTLER
Merkez: Bahçelievler, Yenibosna
Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)
Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefiyle saldırılar düzenliyor. Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar’la kanlı çatışmaları var. İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı’na yönelik saldırı gerçekleştirdiler.
ANUCURLAR
Merkez: Kağıthane
Liderler: İnan ve Sinan Anucur
Faaliyetler: Polis çatışmasında bir polisi şehit ettiler. Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatıştılar.
GÜNDOĞMUŞLAR
Merkez: Nurtepe, Kağıthane
Lider: Uğurcan Gündoğmuş
Faaliyetler: Anucurlar’la kan davası.
ÇİRKİNLER
Merkez: Bahçelievler, Bağcılar
Lider: Zuhat Altunç
Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırma. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.
ARAP EMRAH
Merkez: Gazi Mahallesi
Lider: Emrah Sever
Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gizliyor.
HALİL AY GRUBU
Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul
Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)
Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırıyı yaşadılar.
BAYGARALAR
Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar.
Lider: Ramazan Baygara
Faaliyetler: Yurtdışında eylemler düzenliyorlar.