Sosyal Medyada Savaş Açıyorlar

İSTANBUL’DA YENİ NESİL SOKAK ÇETELERİ

İstanbul, son yıllarda klasik mafya yapılanmalarının dışına çıkarak sosyal medya ve dijital platformları karargâh olarak kullanan yeni nesil sokak çetelerinin etkisi altında. Hürriyet’in haberine göre, “Casperlar”, “Daltonlar”, “Redkitler” gibi çizgi film karakterlerinden isim alan bu çeteler, uyuşturucu ticareti, cinayet, yaralama, haraç ve tehdit suçlarıyla şehirde büyük bir terör estiriyor. Motosikletli tetikçiler, kasklar ve sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarla rakip gruplara meydan okuyor. Bu yapıların esnafa yönelik baskı kurarak “mikro çökme” yöntemiyle korku imparatorluğu yarattığı belirtiliyor.

YENİ NESİL MAFYANIN MODERN YÖNTEMLERİ

Geleneksel mafia yöntemlerinin yerini, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar ve rakip bölgelerde canlı yayın gibi modern taktikler alıyor. Bu çeteler, TikTok, Instagram ve YouTube gibi platformlarda gözdağı verme ve 20-25 yaş arasındaki gençleri gruplarına katma amacı gütüyor. Kolombiya kartellerinden esinlenerek oluşturdukları motosikletli suikast timleri dikkat çekiyor. Kiralık veya çalıntı motosikletlerle yapılan saldırılarda kasklı tetikçiler görev alıyor. CNN Türk’ün haberine göre, “Bu gruplar, haraç alamadıkları iş yerlerini kurşunluyor, ölüme kadar varan saldırılar düzenliyor.”

AHMET MİNGUZZİ OLAYI VE CASPERLAR’IN ETKİSİ

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi ve ailesine sosyal medyadan tehdit videoları gönderilmesi, Casperlar çetesinin adının duyulmasına neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi ailesine tehdit mesajları atan 6 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Gazetesi’ne göre, Casperlar, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’ye de sahip çıkarak, “Sizde memur, Casperlarda kardeş bitmez” diyerek devleti hedef alıyor.

İSTANBUL’UN EN TEHLİKELİ SOKAK ÇETELERİ

Hürriyet’in haberine göre, İstanbul ve çevresinde aktif olan başlıca sokak çeteleri arasında şunlar öne çıkıyor:

BARIŞ BOYUN GRUBU

Merkez: İstanbul geneli

Lider: Barış Boyun (İtalya’da 22 Mayıs 2024’te tutuklandı)

Faaliyetler: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı, yasadışı bahis, cinayet. Yunanistan, Gürcistan ve Fransa’da saldırılar düzenliyor. Detay: Savcılık iddianamesine göre, mali kaynakları uyuşturucu ve yasadışı bahisten geliyor.

DALTONLAR

Merkez: Bahçelievler

Lider: Beratcan Gökdemir (“Can Dalton”, Rusya’da tutuklu)

Faaliyetler: Motosikletli suikast timleriyle 20’ye yakın cinayet. Sosyal medyada tetikçi topluyorlar. Detay: Milliyet’e göre, cinayet için 1-5 milyon dolar, yaralama için 1-10 milyon TL talep ediyorlar. Banu Parlak’ın iş yerini kurşunlama olayında da Daltonlar’ın adı geçiyor.

CASPERLAR

Merkez: Şirinevler, Yenibosna

Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız

Faaliyetler: Daltonlar’la düşman, tehdit ve cinayet suçları. Detay: Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne yapılan motosikletli saldırıda Casperlar-Daltonlar çatışması ön plana çıkıyor.

REDKİTLER

Merkez: Bahçelievler, Yenibosna

Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin, yurtdışında firari)

Faaliyetler: Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirme hedefiyle saldırılar düzenliyor. Detay: 10 Haber’e göre, Daltonlar’la kanlı çatışmaları var. İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı’na yönelik saldırı gerçekleştirdiler.

ANUCURLAR

Merkez: Kağıthane

Liderler: İnan ve Sinan Anucur

Faaliyetler: Polis çatışmasında bir polisi şehit ettiler. Detay: Evrensel’e göre, karargâh olarak kullandıkları dairede polisle çatıştılar.

GÜNDOĞMUŞLAR

Merkez: Nurtepe, Kağıthane

Lider: Uğurcan Gündoğmuş

Faaliyetler: Anucurlar’la kan davası.

ÇİRKİNLER

Merkez: Bahçelievler, Bağcılar

Lider: Zuhat Altunç

Faaliyetler: Polis kılığına girerek adam kaçırma. Son operasyonda 47 kişi yakalandı.

ARAP EMRAH

Merkez: Gazi Mahallesi

Lider: Emrah Sever

Faaliyetler: Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gizliyor.

HALİL AY GRUBU

Merkez: Adıyaman-Adana-İstanbul

Lider: Halil Ay (Fransa’da Daltonlar tarafından öldürüldü)

Faaliyetler: Haliç Köprüsü’nde Cumali Aslan’ın öldürüldüğü saldırıyı yaşadılar.

BAYGARALAR

Merkez: Adana, Siirt kökenli, İstanbul’a yayıldılar.

Lider: Ramazan Baygara

Faaliyetler: Yurtdışında eylemler düzenliyorlar.