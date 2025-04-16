Sosyal Medyada Yıldızlaşan Ev Satıldı

EMEKLİ AİLE İÇİN EV YAPTIRDI

Evin sahibi Yağmur Şirin (26), babası emekli öğretim üyesi ve annesi bankacı olan aile üyelerinin emeklilik hayatına geçişlerini sağlamak amacıyla evi yaptırdığını anlattı. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden mezun olan Şirin, yüksek lisans yapmak için gittiği İtalya’nın Milano şehrinde yüksek mimar olarak çalışıyor. Tatil için evine döndüğünde, İtalyan bir iş arkadaşının “Tüm Türkiye senin evini konuşuyor” diyerek sosyal medya üzerinden paylaşımlarını gösterdiğini belirtti.

EVİN ÖNEMİ İNSANLARDA

Şirin, evin sosyal medya üzerinden yalnız bir yapı gibi göründüğünü, ancak 1998 yılında mütevazı bir şekilde inşa edildiğini söyledi. “Ev, Kabaklı köyünde, Osmangazi Köprüsü manzarasına sahip. Manzara önemli, ama evi ev yapan içindeki insanlardır. Annem ve babam için huzurlu bir yer. Yurt dışından geldiğimde bir gün bile kalsam, bir ay tatil yapmış gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sosyal medya üzerinde “Su nasıl taşınıyor?”, “Yemek nasıl yeniyor?” gibi sorularla karşılaştığını ifade eden Şirin, evin kırsal görünümünden dolayı bu yorumlara hak verdiğini dile getirdi. “Eve 5 dakika mesafede villalar, market ve köy kıraathanesi var. İl merkezine ve İstanbul’a çok yakın. Köprüye 15 dakikada ulaşmak mümkün. Arabayla rahatça giriş-çıkış yapılabiliyor” dedi.

EVE YENİ BİR SAHİBİ ARANIYOR

İtalya’daki mimarlık firmasıyla 3 yıllık proje teklifi aldığını ve kabul ettiğini belirten Şirin, annesi ve babasının emeklilikte yorulması ve evin sosyal medyada gördüğü ilgi nedeniyle satma kararı aldığını açıkladı. “Bu araziye, ormana ve manzaraya sahip başka bir ev bulamayacağımı biliyorum. Bu ev bana huzur verdi ama artık yeni bir aileye teslim etme vakti. Evi alanlara büyük şans ve huzur getireceğine eminim” diye konuştu.