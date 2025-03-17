Soylu Havalimanında Gerginlik Yaşadı

OLAYIN BAŞLANGICI

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen bir programın ardından Türkiye’ye geri dönmek için Stuttgart Havalimanı’na gittiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Baden-Württemberg eyaletinde Türk toplumu ile buluşup iftar programına katılan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte havalimanına vardığında güvenlik kontrolü sırasında dikkat çekici bir olay yaşandı.

GÜVENLİK KONTROLÜNDE GÜNDEME GELEN TARTIŞMA

Oda TV’nin haberine göre, hani güvenlik kontrolünden geçerken, Türkçe konuşan bir güvenlik görevlisi yüksek sesle “Durur musunuz? Üstünüzü arayacağım” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Dedektörden geçen Soylu’nun üzerindeki arama tamamlandıktan sonra, bir başka görevli tekrar Türkçe olarak “Kemerinizi çıkarın” talebinde bulundu. Bu isteği karşısında eski bakanın sinirleri gerildi. Soylu, “Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli, üstüm arandı” diyerek itiraz etti. Ancak görevli tutumundaki ısrar, tartışmanın büyümesine neden oldu.

TEPKİ VE HEDİYE GÖNDERİMİ

Tartışma uzadığı için Soylu’nun sabrı taşmaya başladı. Türkçe konuşan görevlilerin tahrik edici üslubuna daha fazla katlanamayan eski bakan, kemerini çıkararak görevlilerin arkasına fırlattı. Bu esnada eşi Hamdiye Soylu da yetkililere “Bu da size hediyemiz olsun” ifadesini kullandı. Olayın tırmanması üzerine Alman polisleri araya girerek çiftin özrünü kabul ettiğini ve yaşananların bir hata olduğunu belirtti. Soylu çifti özrü kabul ederek durumu yatıştırmış oldu.

STUTTGART ZİYARETİNİN ETKİSİ

Süleyman Soylu’nun Stuttgart ziyareti, Türk toplumu ile buluşma ve gençlerle bir araya gelme hedefiyle gerçekleştirilmişti. Uluslararası Demokrasi Birliği (UID) tarafından düzenlenen programda, Soylu gurbetçilerin sorunlarını dinlemiş ve cami ziyaretlerinde bulunmuştu. Ancak dönüş yolunda yaşanan bu olay, tüm ziyaretin gölgesinde kalmasına yol açtı. Türkçe konuşan görevlilerin tutumu ve Soylu’nun tepkisi, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

OLAYIN YANSIMALARI VE MERAK EDİLENLER

Yaşanan olay, havalimanı güvenlik prosedürleri ve görevlilerin tutumu üzerine tartışmaları tetikledi. Soylu’nun kimliğinin bilinmesine rağmen neden bu muameleyi gördüğü, görevlilerin Türkçe konuşarak aşırı dikkat çekmesi ve olayın bu noktaya nasıl geldiği merak edilmeye başlandı. Alman yetkililerin özür dilemesi durumu sakinleştirmiş olsa da olay, kamuoyunda hala gündemde kalmaya devam ediyor.