Soylu: Sabır Taşarsa Sonucuna Katlanırsınız

SÜLEYMAN SOYLU’DAN CHP’YE YANIT

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partisinin eylemlerini eleştiren bir açıklama yaptı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane’deki olaylar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine yönelik hakaretler dolayısıyla CHP’yi suçladı. Soylu, “Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin ve ailemizin reisidir. Özgür Özel ve avanesi; sabrımızı ve edebimizi yanlış anlıyorsunuz. Provokatörlere talimat veriyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhume annesine yönelik söylenen tüm sözleri üzerimize alırız. Bizden söylemesi… Bu provokasyonun sonucuna katlanırsınız.” ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN GÖZALTI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’de gerçekleştirilen gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, merhum annesine ve ailesine hakaret eden kişilere yönelik açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 43 kişinin gözaltına alındığını belirterek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır. Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.” dedi.