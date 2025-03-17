Soylu’ya Havalimanında Güvenlik Şoku!

BEKLENMEDİK BİR OLAY

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen bir etkinliğin ardından Türkiye’ye dönmek için havalimanına gitti. Baden-Württemberg eyaletinde Türk toplumu ile buluşup iftar programına katılan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile birlikte Stuttgart Havalimanı’na ulaştığında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Burada güvenlik görevlileriyle yaşadığı diyaloğun detayları kısa sürede gündeme geldi.

GÜVENLİK KONTROLÜNDE YAŞANAN GERGİNLİK

Oda TV’nin haberine göre, Soylu havalimanındaki güvenlik kontrolünden geçerken, Türkçe konuşan bir görevli yüksek sesle “Durur musunuz? Üstünüzü arayacağım” diyerek dikkatleri üzerine çekti. Dedektörden geçen Soylu’nun üstü arandıktan sonra, başka bir görevli Türkçe olarak “Kemerinizi çıkarın” talebinde bulundu. Bu talep, eski bakanı sinirlendirerek “Neden kemerimi çıkarıyorum? Kim olduğum belli, üstüm arandı” diye tepki vermesine neden oldu. Ancak görevlerin ısrarı gerginliği artırdı.

KEMERİN Fırlatılması

Tartışmanın uzamasıyla birlikte, Süleyman Soylu’nun sabrı tükendi. Türkçe konuşan görevlilerin tutumuna daha fazla tahammül edemeyen eski bakan, kemerini çıkararak görevlilerin arkasına doğru fırlattı. Eşi Hamdiye Soylu da görevli göstereceği tarafına dönerek, “Bu da size hediyemiz olsun” ifadeleriyle duruma katkı sağladı. Olayın büyümesi üzerine Alman polisleri devreye girerek çifte özür diledi ve yaşananların bir hata olduğunu belirtti. Soylu çifti özrü kabul ederek durumu yatıştırdı.

STUTTGART ZİYARETİ SONRASINDA YAŞANANLAR

Süleyman Soylu’nun Stuttgart ziyareti, Türk toplumu ile buluşmak ve gençlerle diyalog kurmak amacıyla gerçekleşmişti. Uluslararası Demokrasi Birliği (UID) tarafından organize edilen programda, gurbetçilerin sorunlarını dinlemiş ve cami ziyaretlerinde bulunmuştu. Ancak dönüş yolunda yaşanan olay, ziyaretin gölgesinde kaldı. Türkçe konuşan görevlilerin tutumu ile Soylu’nun verdiği tepki, sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Olayın Yansımaları ve Soru İşaretleri

Yaşanan bu durum, havalimanı güvenlik prosedürleri ve görevlilerin tutumu hakkında tartışmaları da beraberinde getirdi. Soylu’nun kimliğinin bilinmesine rağmen neden böyle bir davranışla karşılaştığı, görevlilerin Türkçe konuşarak neden dikkat çekmeyi tercih ettikleri, olayın nasıl bu aşamada yaşandığı merak konusu oldu. Alman yetkililerin özür dilemesi durumu sakinleştirse de, olay kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.