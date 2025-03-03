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Sözlerin Gereğini Yapmanın Tam Zamanı

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DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Partisinin MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda Doğan, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme konusunda yaptığı çağrının ardından büyük bir kararlılıkla göreve hazır olduklarını ifade etti.

FIRSATIN KAÇIRILMAMASI GEREKEN ZAMANI

Çağrının muhatabının herkes olduğunu belirten Doğan, “Çağrı açık ve yalın bir biçimde ifade edildi. Kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Şimdi söylenen sözün gereklerini yapmanın tam zamanı.” dedi. Doğan, PKK’nın açıklama sonrasında ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatarak, bunun memnuniyet verici bir durum olduğunu dile getirdi.

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Konuşmasının ardından gazetecilere soruları yanıtlayan Doğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, “Partiler ve siyasiler arası diyalog bizim savunduğumuz şeyler. Temas memnuniyet verici bir şey.” ifadesini kullandı.

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