Sözüm Kendözüme İki Ödül Kazandı

ÖDÜLLERLE TAÇLANDIRILAN BİR ESER

Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım tarafından Duru Gıda’nın katkılarıyla hazırlanan “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” adlı eser, iki önemli ödül alıyor. Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) düzenlediği ESKADER Kültür Sanat Ödülleri’nde 2024 yılı İnceleme Araştırma Ödülü’ne layık görülen kitap, aynı zamanda Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi’nin Yılın En İyileri Ödülleri’nde “İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı Ödülü”nü de kazanıyor. Kitap, Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyyesi’ni kapsamlı bir biçimde ele alan tek eser olarak biliniyor.

ESKADER VE EKONOMİ ÖDÜLLERİ

Eser, ESKADER tarafından 2024 yılında İnceleme Araştırma alanında ödüllendiriliyor. Ekonomi Gazetesi Kitap Dergisi’nin tertip ettiği Yılın En İyileri Ödülleri’nde de “İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı Ödülü”ne layık görülüyor. Yusuf Yıldırım, kitabın 2008 yılından beri üzerinde çalıştığı bir proje olduğunun altını çiziyor ve Risâletü’n-Nushiyye’yi bütüncül, ayrıntılı ve derinlemesine ele alan tek eser olduğunu vurguluyor. Kitap, Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru’nun himayesinde Duru Bulgur Yayınları’ndan çıkarılıyor.

YUSUF YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI

Yusuf Yıldırım, kitabın ödüllere değer görülmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor: “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu, 2008’den bu yana üzerinde çalıştığım bir eser. Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyyesi’nde gelinen son noktayı temsil ediyor ve bu eseri enine boyuna açıklayan, kapsamlı ve ayrıntılı bir inceleme sunuyor. Ödüller, yeni araştırmalar için duyduğum motivasyonu artırıyor. Kitabın basımında emeği geçen Duru Gıda yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederim.”

İHSAN DURU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Duru Gıda Onursal Başkanı İhsan Duru, eserin kazandığı ödüllerle ilgili şu düşünceleri paylaşıyor: “Yunus Emre Divânı – Karaman Nüshası ile Yunus’un misyonunu yaymak için tarihi bir sorumluluk üstlendik. Yusuf Yıldırım’ın eseri, Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası’nın devamı niteliğindeki kültürel mirasımıza kazandırıldı. Divan, Yunus Emre’nin Karaman’da yazdığı ve Yunus Emre Tekkesi’nde yüzyıllarca okunan en eski nüsha olarak ilim adamlarınca kabul edilmiştir. Yusuf Yıldırım, araştırmalarıyla bu divanın Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde yazıldığını kanıtlıyor. Aldığımız ödüller bu çalışmayı taçlandırıyor. İş Dünyasında Kültürel Mirasa Saygı Ödülü’nü almaktan mutluluk duyuyoruz.”

KITABIN ÖZELLİKLERİ

“Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu”, Duru Gıda’nın 2017 yılında kültür mirasını ihya projesi çerçevesinde yayımlanan Risâletü’n-Nushiyye ile Divân-ı Yûnus Emre Karaman Nüshası çalışmasının devamı olarak hazırlanıyor. Kitap, Risâletü’n-Nushiyye’nin derinlemesine ve ayrıntılı bir incelemesini sunan tek eser olarak tanımlanıyor. Yunus Emre’nin doğduğu ev, tekkesi, işi, ailesi, divanı, camisi ve türbesi hakkında birincil kaynak niteliği taşıyor ve toplum hafızasındaki Yunus Emre bilgisinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.