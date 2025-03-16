SpaceX Ekibi, ISS’ye Güvenli Bir Şekilde Ulaştı

Crew-10 MÜRETTEBATI ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU’NA ULAŞTI

SpaceX’in Dragon kapsülü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ile iş birliği içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yeni bir mürettebat taşıdı. 14 Mart 2025 tarihinde uzaya gönderilen Crew-10 ekibi, yaklaşık 9 aydır ISS’de kalan NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams’ın yerine görevlendirildi. Kapsül, bugün sabah saatlerinde ISS’ye başarıyla kenetlendi.

crew-10 EKİBİ VE MİSYON DETAYLARI

Crew-10 ekibi, NASA’dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan (JAXA) Takuya Onişi ile Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) Kirill Peskov’dan oluşuyor. Ekip, Wilmore ve Williams’tan ISS’nin operasyonları hakkında bir süre eğitim alacak. Wilmore ve Williams’ın ise gelecek hafta Dünya’ya dönmeleri planlanıyor.

UZAYDA MAHSUR KALAN ASTRONOTLAR HAKKINDA

Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024’te Boeing’in Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderilmişti. Ancak kapsülde ortaya çıkan teknik sorunlar, özellikle itiş sistemi ve helyum sızıntıları nedeniyle dönüşleri gecikti. NASA, güvenlik kaygıları dolayısıyla Starliner’ın boş dönmesine karar verdi, bu durum da iki astronotun misyon süresinin uzamasına yol açtı.

ELON MUSK’TAN AÇIKLAMA

SpaceX’in sahibi Elon Musk, X platformunda Dragon kapsülünün ISS’ye ulaşma anını paylaşarak bu başarıyı kutladı. Kapsülün hedefe varması, uzayda mahsur kalan astronotların yerini alacak yeni ekibin göreve başlamasıyla önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.