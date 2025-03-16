SpaceX’in Yeni Mürettebatı ISS’ye Vardı

DRAGON KAPSÜLÜ’NÜN HİSSELERİ

SpaceX’in Dragon kapsülü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ile iş birliği yaparak Uluslararası Uzay İstasyonu’na yeni bir mürettebat ulaştırdı. 14 Mart 2025’te uzaya gönderilen Crew-10 ekibi, yaklaşık 9 aydır ISS’de bekleyen NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams’ın yerine geçmek için görevlendirildi. Bugün sabah saatlerinde kapsül, ISS’ye başarılı bir şekilde kenetlendi.

ekip ve görev detayları

Crew-10 ekibi, NASA’dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı’ndan Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan Kirill Peskov’dan oluşuyor. Ekip, Wilmore ve Williams’tan ISS’nin operasyonları hakkında birkaç gün süresince eğitim alacak. Wilmore ve Williams’ın gelecek hafta Dünya’ya dönüşü planlanıyor.

uzayda bekleyen astronotlar

Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024 tarihinde Boeing’in Starliner kapsülü ile bir haftalık test uçuşu için ISS’ye gönderilmişti. Ancak kapsülde meydana gelen teknik arızalar, özellikle itiş sistemindeki sorunlar ve helyum sızıntıları nedeniyle dönüşleri gecikmişti. NASA, güvenlik endişeleri dolayısıyla Starliner’ın boş dönmesine karar verince, bu durum iki astronotun misyon süresinin uzamasına yol açtı.

musk’ın sosyal medya paylaşımı

SpaceX’in sahibi Elon Musk, X platformunda Dragon kapsülünün ISS’ye varış anını paylaşarak bu başarıyı kutladı. Kapsülün hedefe ulaşması, uzayda mahsur kalan astronotların yerini alacak yeni ekibin göreve başlamasıyla önemli bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor.