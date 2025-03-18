SpaceX’le Geri Dönen NASA Astronotları

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing’in Starliner uzay aracındaki teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) planlanandan çok daha uzun süre kalarak bugün SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle Dünya’ya dönüş yolculuğuna başladı. Salı günü erken saatlerde ISS’den ayrılan astronotların, 17 saatlik bir yolculuğun ardından Florida kıyılarında suya inmesi planlanıyor. 286 gün uzayda kalan bu ikili, NASA’nın Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra aileleriyle bir araya gelecek.

sekiz günden dokuz aya: beklenmedik görev

Wilmore ve Williams, Haziran 2023’te Starliner’ın ilk insanlı test uçuşu için ISS’ye gitmiş ve sekiz günlük bir görev öngörmüştü. Ancak Starliner’ın itki sisteminde yaşanan arızalar ve helium sızıntıları, aracı geri dönüş için güvensiz duruma getirdi. NASA, astronotları Crew-9 görevine dahil ederek SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle dönmelerine karar verdi. Bu süreçte iki uzay yürüyüşü gerçekleştiren Williams ve istasyonun bakımına katkı sağlayan Wilmore, bilimsel araştırmalarla dolu dokuz ay geçirdi.

boeing’in starliner krizi ve siyasi tartışmalar

Starliner’ın başarısızlığı, Boeing’in SpaceX ile rekabet etme çabalarına büyük bir darbe vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, astronotların erken dönmesi gerektiğini savunarak eski Başkan Joe Biden’ı suçladı. SpaceX CEO’su Elon Musk da Crew Dragon’un ABD’nin tek aktif insanlı uzay aracı olduğunu vurguladı. Wilmore ise “NASA’nın kararı siyasi değil, programın gerekliliklerine dayalıydı” diyerek tartışmalara cevap verdi.

286 günün ardından sağlık kontrolleri

Astronotlar, Florida’daki suya inişin ardından Houston’a götürülecek ve uzun süreli uzayda kalmanın etkileri (kas kaybı, görme sorunları gibi) için sağlık kontrollerinden geçecek. Williams, bu görevle üçüncü uzay uçuşunu tamamlayarak toplam 608 günle ABD’li astronotlar arasında Peggy Whitson’ın ardından ikinci sıraya yerleşecek. Dünya rekoru ise 878 günle Rus kozmonot Oleg Kononenko’da.

iss’de yeni mürettebat dönemi

Wilmore ve Williams’ın dönüşü, Crew-10 ekibinin geçtiğimiz Cuma ISS’ye ulaşmasıyla mümkün oldu. Yeni mürettebatın gelişiyle istasyondaki astronot sayısı kısa süreliğine 11’e çıktı. 409 km yükseklikte bulunan ve 25 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren ISS, ABD ve Rusya liderliğinde uluslararası bilimsel iş birliğinin merkezi olmaya devam ediyor.