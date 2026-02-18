Spalletti Basın Toplantısında Maç Değerlendirmesi Yaptı

İtalyan teknik adam, RAMS Park’ta düzenlenen maç sonrası basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladıklarını belirten Spalletti, ikinci yarıda yaşanan olayların sorulması üzerine, “Bu tarz maçlarda yaptığımız gibi basit hatalar yapılırsa her şey olabilir. Bizler de bu basit hataları fazlasıyla yaptık. Kırmızı kart da durumu iyice zorlaştırdı.” şeklinde yanıtladı. Spalletti, kazanamadıkları son 4 resmi maçta 13 gol yemeleriyle ilgili olarak, “Bütün bu goller bizim hatamızdı. Çözüm de bizim için gerek. Bir şekilde maçı yönetmemiz lazım. Yaptığımız iyileştirmeler kalite içindi. Ancak bu akşam, pek de başarılı olamadık. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Üstelik basit hatalar yaptık. Karakterimiz açısından geri adım attık.” dedi.

KIRMIZI KART VE SONUÇLAR

Tecrübeli teknik adam, mücadelede kırmızı kart gören Juan Cabal’ın kontrolsüz davrandığını dile getirdi. Cabal için, “Duyarlı, hassas, mükemmel ve başarılı bir çocuk.” ifadelerini kullanan Spalletti, “Cabal’ın bu hataları yapması, sorumlulukları yüklenmesi konusunda istenen reaksiyonu gösteriyor ama kendini kontrol edemiyor. İki kartın arasında çok az zaman vardı. Bedelini çok ağır ödedi. Kırmızı karttan sonra gol atabilmek için elimizden geleni yaptık ama durum daha da kötüleşti. Bu gollerin rövanşını almak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekecek.” şeklinde konuştu.

Spalletti, şu an işinin başında olduğunu ve kaygı hissetmediğini belirtti. Son dönemde alınan kötü sonuçların hatırlatılması üzerine 66 yaşındaki çalıştırıcı, “Kaygılı değilim. İşin başındayım. Geldiğimde de kaygılı değildim. Bu durumlar düzeltilmek zorunda. Belirli deneyimlerin üzerine temel oluşturmamız gerek.” dedi. Takımının yaptığı hatalara vurgu yapan Spalletti, “Aynı hataları yapmamalıyız. Son maçlarda hatalar yaptık. Bu akşamdan önce de goller yedik. Bizim tarafımızda hafiflik söz konusuydu. Bu konuları değerlendirmemiz lazım. Sadece bu akşamı da değil. Bazı hikayeler yaşandı. Rakip takımlar da bize sorun çıkarmayı başardılar. Bu nedenle düzenleme yapmamız lazım. Rakiplerin üzerimize gelmesini ve gol atmalarını engellemeliyiz.” şeklinde değerlendirdi.

KENAN YILDIZ’A ÖVGÜLER

Luciano Spalletti, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın formasını giyen Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Kenan’ın yorgun göründüğünün belirtilmesi üzerine, İtalyan teknik adam, “Kenan aslında iyi. Sorumluluk sahibi, yükleri sırtlanabiliyor, önemli görevleri alabiliyor. Rakiplerinin kalitesini bilerek oynadı, çok gayret sarf etti, sonra yoruldu.” dedi.