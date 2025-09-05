“Spalletti, Fenerbahçe’yi Reddetti.”

SPALLETTİ NEDEN FENERBAHÇE’YE KATILMAK İSTEMEDİ?

Fenerbahçe’de, Jose Mourinho sonrası teknik direktör arayışında Luciano Spalletti ismi ön plana çıkmıştı. Ancak İtalyan teknik adamdan beklentilere yanıt geldi. TRT Spor’un haberine göre, Spalletti sarı-lacivertli kulübe katılmak istemediğini ve şu anda ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ettiğini iletti. Deneyimli antrenör, bu kararının yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, genel olarak dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

SPALLETTİ’NİN GEÇMİŞİ VE GÖREVİ

66 yaşındaki Spalletti, en son İtalya Milli Takımı’nı çalıştırmış ve haziran ayında görevinden ayrılmıştı. O tarihten beri herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan teknik adam, Roma, Napoli ve Inter gibi büyük kulüplerde de görev almış bir isim. Fenerbahçe yönetimi, Spalletti’den gelen bu yanıt sonrasında listelediği diğer teknik direktör adaylarıyla görüşmelere hız verecek.