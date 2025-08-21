Spk, 25 İnternet Sitesine Erişim Engeli

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN SİTELER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu akşam yayımladığı bültende yurt dışındaki 25 siteye internet üzerinden kaldıraçlı işlem yaptırıldığına dikkat çekti. Kurul, bu sitelere erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Erişim engeli talep edilen siteler, piyasalardaki güvenliği tehdit etmeleri nedeniyle belirlenmiştir.

İŞLEM YAPILAN SİTELERİN KIMLIKLARI

SPK, belirlenen sitelerin kullanıcıların güvenliğini olumsuz etkilediğini ve yatırımcıların haklarını tehlikeye attığını vurguladı. Kurul, bu durumu önlemek amacıyla harekete geçerek, bu sitelere erişimi engellemek için gereken hukuki süreci başlatmayı planlıyor. Kaldıraçlı işlemler konusunda yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği konusunda da bilgilendirme yapıldı.

YATIRIMCILAR İÇİN UYARILAR

Yatırımcıların konuya dair dikkatli davranması ve yasal olmayan platformlardan kaçınmaları gerektiğini belirten SPK, piyasa güvenliğini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Elde edilen bu bilgilere dayanarak, yatırımcıların bu tür sitelerden uzak kalmaları büyük önem taşıyor.