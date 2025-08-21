Spk, 25 Siteye Erişim Engeli Getirdi

Gündem

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN SİTELER

Sermaye Piyasası Kurulu, bu akşam yaptığı açıklamada yurt dışında internet aracılığıyla kaldıraçlı işlemler gerçekleştiren 25 siteye erişim engeli getirilmesi yönünde hukuki süreç başlatma kararı aldığını duyurdu. Bu durum, yatırımcıların korunması amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HUKUKİ SÜREÇ HIZLANACAK

Kaldıraçlı işlemlerin, yasal düzenlemelerin dışında ve güvenli bir ortamda yapılmaması nedeniyle olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor. Kurul, bu nedenle bu tür işlemleri gerçekleştiren sitelere karşı yapılan hukuki mücadelenin hızlandıracağını ifade etti. Bu işlem, yatırımcıların daha güvenli bir ortamda işlem yapabilmesi için kritik bir öneme sahip.

ÖNEMLİ

