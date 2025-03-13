Gündem

SPK’dan 30 Siteye Erişim Yasağı

spk-dan-30-siteye-erisim-yasagi

YURT DIŞINDA KALDIRAÇLI İŞLEM YAPAN SİTELERE ENGEL

Sermaye Piyasası Kurulu, internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem gerçekleştiren 30 siteye erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlatma kararı aldı. Yapılan açıklamada, tespit edilen bu sitelerin etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

SPK, yurt dışında yürütülen bu tür işlemlerin, yatırımcılar için yüksek riskler barındırdığını belirterek, “Bu sitelere erişim engeli getirilmesi gerektiği kararı alındı” şeklinde bir ifadenin altını çizdi. Yapılan işlemin amacı, yatırımcıların korunması ve finansal sistemin güvenliğinin sağlanması.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoç kulübü Rangers'a kaybederek turnuvaya veda etti.
Flaş

Rusya Bizi Düşman Olarak Seçti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin ne tam savaşta ne de barışta olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın kendilerini düşman olarak seçtiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.