SPK’dan 30 Siteye Erişim Yasağı

YURT DIŞINDA KALDIRAÇLI İŞLEM YAPAN SİTELERE ENGEL

Sermaye Piyasası Kurulu, internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem gerçekleştiren 30 siteye erişim engeli getirilmesi için hukuki süreç başlatma kararı aldı. Yapılan açıklamada, tespit edilen bu sitelerin etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

SPK, yurt dışında yürütülen bu tür işlemlerin, yatırımcılar için yüksek riskler barındırdığını belirterek, “Bu sitelere erişim engeli getirilmesi gerektiği kararı alındı” şeklinde bir ifadenin altını çizdi. Yapılan işlemin amacı, yatırımcıların korunması ve finansal sistemin güvenliğinin sağlanması.