SPK’dan Borsa İçin Üç Önemli Karar

KURULDAN AÇIKLAMA

Kuruldan yapılan açıklamada, “Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını temin eden Borsa İstanbul AŞ’de gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz tarafından sürekli takip ediliyor.” denildi.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ YASAKLANIYOR

SPK, son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda 24 Mart 2025 tarihinden 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verdi. Ayrıca halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına da onay verildi.