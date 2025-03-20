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SPK’dan Geçici İşlem Yasağı Kararı

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YENİ İŞLEM YASAĞI AÇIKLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu, 20 Mart 2025 tarihinde yayınladığı 2025/17 numaralı bültende iki yeni işlem yasağına dair bilgi verdi. Yayımlanan bu bültende, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) paylarıyla ilgili önemli detaylar yer alıyor.

İŞLEMLERDE MAKUL ŞÜPHE VAR

07.03.2025-18.03.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104 ve 107/1 maddelerinde belirtilen fiillerin işlendiğine dair makul şüpheler bulunuyor. Bu nedenle, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı Kanunun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri gereğince, ilgili kişiler hakkında işlemlerden itibaren 21.03.2025 tarihinden başlanarak 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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