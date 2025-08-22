SPK onayıyla hisse tavan seviye

SPK’DAN DÖRT ŞİRKETE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, dün yayımladığı haftalık bültende dört farklı şirketin sermaye artırımı başvurusuna onay verdi. Bu şirketlerin arasında yer alan Türker Proje Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TURGG), hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımı için onay aldı. Hisse senedi Borsa İstanbul’da sert bir yükseliş gösterdi. Dün 694,50 liradan işlem görmeye başlayan TURGG payları, seans içinde 765 TL’ye çıkarak tavan seviyesine ulaştı. Bugün de yükseliş trendini sürdüren hisse, 841 TL’ye yeniden tavan seviyesine erişti.

ONAYLANAN DİĞER ŞİRKETLER

Onaylanan diğer şirketler arasında Gentaş Dekoratif Yüzeyler, 1000 Yatırımlar Holding ve Naturel Yenilenebilir Enerji de yer aldı. Bu şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı başvuruları da SPK tarafından onaylandı. Bültende yer alan bu kararlar ile birlikte, sermaye artırım süreçlerinin tamamlanmasının ardından şirketlerin yeni pay dağıtımlarına dair detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılacak.