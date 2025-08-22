SPK Onayıyla Hisse Tavan Yükseldi

Gündem

SERMAYE ARTIRIMINA ONAY VERİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımladığı haftalık bültende dört farklı şirketin sermaye artırımı başvurularının onaylandığını duyurdu. Bu şirketlerden biri olan Türker Proje Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TURGG), hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımı için izin aldı. Hisse senetleri Borsa İstanbul’da önemli bir yükseliş gösterdi. Dün güne 694,50 TL’den başlayan TURGG payları, seans sırasında 765 TL’ye çıkarak tavan yaptı. Bugün de yükselmeye devam eden hisse, 841 TL’den yeniden tavan seviyesine ulaştı.

DİĞER ŞİRKETLERİN BAŞVURULARI DA ONAYLANDI

SPK, Türker Proje Gayrimenkul’ün yanı sıra Gentaş Dekoratif Yüzeyler, 1000 Yatırımlar Holding ve Naturel Yenilenebilir Enerji’nin gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı başvurularını da onayladı. Yayımlanan bu kararlarla birlikte sermaye artırımı süreçlerinin tamamlanmasının ardından şirketlerin yeni pay dağıtımlarına dair bilgilendirmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaşılacak.

