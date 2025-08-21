“Spk Onaylı İki Şirket Borçlandı.”

BORÇLANMA ARACI İHRACI GİBİ YÖNTEMLER

Borçlanma aracı ihraçları, şirketlerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sıkça başvurdukları bir yöntem oluyor. Özellikle krediye erişimin zor ve yüksek maliyetli olduğu günümüzde, şirketler daha düşük maliyetle bono veya tahvil gibi borçlanma araçlarını ihraç ederek nakit gereksinimlerini daha uygun şartlarla karşılamayı hedefliyor. Bu tür uygulamalar, şirketlerin nakit akışının sürdürülebilirliği açısından büyük bir öneme sahip.

ŞİRKETLERİN BORÇLANMA ARACI İHRACI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borçlanma aracı ihracını onayladığı şirketler aracılığıyla piyasalara destek sağlamaya devam ediyor. Bu süreç, sadece şirketlerin finansal durumlarını iyileştirmesine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda genel ekonomik verimliliği artırma amacı güdüyor.