Spk Suç Duyurusu Ve Para Cezaları

SPK SUÇ DUYURUSU VE PARA CEZALARI DUYURDU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) bu akşam yayımladığı bültende, bazı yaptırımlar ve tedbirler açıklandı. Bu bültende yer alan suç duyuruları, piyasa düzenine ve yatırımcıların güvenine zarar veren eylemleri kapsıyor.

YAPILAN GÖZLEMLER VE UYGULANAN CEZALAR

Kurul, belirli durumlarda piyasa manipülasyonu ve diğer yasadışı işlemlerin önüne geçmek amacıyla gerekli cezaları uyguladı. Yapılan gözlemler sonrası çeşitli kişi ve kuruluşlara para cezaları kesildi.

PİYASA DÜZENİNİ KORUMA AMAÇLANIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu, devletin piyasa düzenini koruma amacı doğrultusunda bu adımları atıyor. İlgili mercilere yapılan suç duyuruları ve alınan ceza kararları, piyasa şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

