More
Gündem

SPK, Tüpraş Sermaye Artışını Onayladı

spk-tupras-sermaye-artisini-onayladi

KAYDI SERMAYE ARTIRIMI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL’ye artırılmasına ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir” ifadesini kullandı.

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK

Şirket, esas sözleşme değişiklik tasarısının Ticaret Bakanlığı’nın izni sonrasında, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağını belirtiyor. Kaynak: KAP

ÖNEMLİ

Gündem

Malatya’da 6 Şubat’ta Eğitime Ara Verilecek

Malatya ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremi anma etkinlikleri nedeniyle, 6 Şubat’ta tüm okullarda eğitim bir gün durdurulacak.
Gündem

Rusya’dan ABD’nin OPEC Çağrısına Tepki

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ABD'nin OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme isteğini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.