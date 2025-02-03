SPK, Tüpraş Sermaye Artışını Onayladı

KAYDI SERMAYE ARTIRIMI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, “Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL’ye artırılmasına ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir” ifadesini kullandı.

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK

Şirket, esas sözleşme değişiklik tasarısının Ticaret Bakanlığı’nın izni sonrasında, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağını belirtiyor. Kaynak: KAP