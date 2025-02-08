SPK ve Yargıda Birlik İş Birliği Protokolü

SPK VE YARGIDA BİRLİK DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Yargıda Birlik Derneği, yargı mensuplarına yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerini kapsayan yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. İmza töreninde konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, bu protokolün finansal okuryazarlık farkındalığını artırma amacını taşıdığını aktardı. Geçtiğimiz yıl başlatılan finansal okuryazarlık seferberliği dahilinde farklı kurumlarla iş birliği yapıldığını hatırlatan Gönül, bu süreçte yargı camiasının dahil edilmesinin kritik bir önem taşıdığını ifade etti.

FİNANSAL OKURYAZARLIĞI ARTIRMA HEDEFİ

SPK, daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi çeşitli kurumlarla finansal okuryazarlık eğitimleri konusunda protokoller imzaladı. Gönül, yakın zamanda 0-6 yaş ve erken öğrenme dönemlerine yönelik dünyada ilk olacak bir finansal okuryazarlık projesi üzerinde de çalışmakta olduklarını belirtti. Yargıda Birlik Derneği Başkanı Dr. Birol Kırmaz ise, yargı mensupları ve adalet çalışanlarının finansal bilinçlerini artırmayı hedefleyen bu projenin önemine vurgu yaptı.

EĞİTİM PROGRAMI VE İÇERİKLERİ

Protokol çerçevesinde finansal farkındalık toplantıları yapılacak ve katılımcılara sertifikalı eğitimler sağlanacak. Kırmaz, teknolojinin gelişimiyle finansal okuryazarlığın daha da önemli hale geldiğini belirterek, bu tür eğitimlerin yargı teşkilatına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. SPK tarafından geliştirilen eğitim platformu aracılığıyla sunulacak eğitim videoları, bütçe yönetimi, bankacılık, kredi, yatırım ve borsa gibi konuları kapsayacak. Eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek ve eğiticilerin eğitimi kapsamında seminerler düzenlenecek. Yargı mensuplarının finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmeyi hedefleyen bu iş birliği, yargı camiasında ekonomik farkındalığı artırarak, finansal karar alma süreçlerinde daha bilinçli hareket edilmesine katkı sağlayacak.