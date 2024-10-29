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Spor

Spor Muhabirine Saldırı Gerçekleşti! Soruşturma Açıldı

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SALDIRI OLDU

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Mücadelenin hemen arkasından, spor muhabiri Emre Kaplan’a bir kişi tarafından yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Kaplan, aldığı darbeyle birlikte ambulansla hastaneye götürüldü. Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği bu müsabakanın sonrasında, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ancak, stat dışında beklenmeyen bir olay meydana geldi. Siyah-beyazlı kulüp yöneticileriyle birlikte gerçekleşen çıkışta, Başkan Hasan Arat’ın koruması Sezgin Gülnar’ın, Galatasaray’ı takip eden muhabirlerden Emre Kaplan’a yumruk attığı gözlemlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaplan, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Başarılı muhabirin burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma meydana geldiği bildirildi. Emre Kaplan, olaya ilişkin şikayetçi olurken, saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili gözaltı işlemleri yapılacağı öğrenildi. Saldırı sonrasında var olan durum, her kesimden tepki aldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyorum, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

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