Sporting, Man. City’yi Maçta Yendi!

MATCH SUMMARY

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında gerçekleşen maçta Manchester City, deplasmanda Sporting ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı’nda yapılan karşılaşmada Sporting, Manchester City’yi 4-1 gibi net bir skorla yendi.

SPECIAL PERFORMANCES

Sporting’e bu zaferi getiren goller, 38, 49 ve 80. dakikalarda Viktor Gyökeres tarafından atıldı. Ayrıca 46. dakikada Araujo da skora katkıda bulundu. Manchester City’nin tek golü ise 4. dakikada Phil Foden’dan geldi. Bu sonuç, Sporting’in turnuvadaki iddiasını güçlendirdi.