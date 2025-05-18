Sporting, Portekiz’de Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Portekiz Primeira Liga’da şampiyonluk mücadelesi oldukça çekişmeli bir şekilde devam etti. Sporting ve Benfica, sezonun son haftasına 79’ar puanla girdi. İkili averajla önde olan Sporting, son maçında Vitoria Guimaraes’i ağırlarken, Benfica ise deplasmanda Braga ile karşı karşıya geldi. Benfica kadrosunda yer alan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maça ilk 11’de başladı.

SPORING ŞAMPİYONOLUĞU KAZANDI

Sporting, Vitoria Guimaraes’i 2-0 mağlup ederek puanını 82’ye çıkararak şampiyonluğu elde etti. Benfica ise Braga ile 1-1 berabere kalarak sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamladı. Ligde Kerem Aktürkoğlu, sezonu 11 gol ve 11 asistle, Orkun Kökçü de 7 gol ve 7 asistle kapatarak başarılı bir performans sergiledi.