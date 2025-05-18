Sporting, Şampiyonlukta önde, Benfica ikinci

ŞAMPİYONLUK YARISI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ

Portekiz Primeira Liga’da şampiyonluk mücadelesi oldukça çekişmeli bir şekilde sürüyor. Sporting ve Benfica, son haftaya 79 puanla girerek büyük bir rekabet oluşturdu. Sporting, ikili averajla önde bulunuyor ve son hafta karşılaşmasında Vitoria Guimaraes’i ağırlıyor. Benfica ise deplasmanda Braga ile mücadele ediyor. Benfica’da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11’de başlıyor.

ŞAMPİYONLUK SPORTING’E GİTTİ

Sporting, Vitoria Guimaraes’i 2-0 yenerek toplamda 82 puanla şampiyonluğa ulaşıyor. Benfica, Braga ile 1-1 berabere kalırken, sezonu 80 puanla ikinci sırada tamamlıyor. Sezon boyunca Kerem Aktürkoğlu 11 gol ve 11 asistle dikkat çekerken, Orkun Kökçü de 7 gol ve 7 asistle katkı sağlıyor.