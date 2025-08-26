Spotify’a Mesajlaşma Özelliği Geliyor!

SPOTİFY’İN YENİ SOSYAL ÖZELLİĞİ

Dünyaca ünlü müzik uygulaması Spotify, platformunu daha sosyal bir içerik uygulamasına dönüştürmeyi amaçlayan yeni bir özellik tanıttı. Daha önce Spotify üzerinden müzik ve podcast bağlantıları farklı platformlarda paylaşılıyordu. Ancak yeni mesajlaşma özelliği ile kullanıcılar, bu paylaşımları uygulama içinde saklayabilecek ve aradıkları şarkıyı yeniden bulmak zorunda kalmayacak.

KULLANIM DETAYLARI

Sohbetler, yalnızca birebir yapılabilecek ve daha önce içerik paylaşılan kişilerle başlatılabilecek. Ortak çalma listesi hazırlayan, “jam” veya “blend” özelliğini kullanan ve aynı Aile veya Duo planında bulunan kişiler arasında sohbet başlatmak mümkün oluyor. Ayrıca sohbet isteğinin karşı tarafça onaylanması da gerekiyor. Spotify dışındaki platformlardan, örneğin Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok veya Facebook üzerinden gönderilen Spotify bağlantısına tıklayan kişilerin de sohbet davetini onaylayarak konuşmaya başlaması sağlanıyor. Kullanıcılar, kişilerindeki birine davet linki de gönderebiliyor. Mesajlar, profil fotoğrafına tıklanarak ulaşılabilecek ve “Mesajlar” bölümü sol menüde yer alacak. Kullanıcılar mesajlara emoji ile tepki verebiliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Spotify, mesajların iletim ve depolama esnasında şifrelenmiş olduğunu ancak uçtan uca şifreleme sisteminin bulunmadığını belirtiyor. Şirket, kullanıcıların mesajlarının kurallara uygunluğunu denetlemek amacıyla mesajları proaktif biçimde inceleyebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, uygunsuz mesajları raporlayarak bu duruma müdahale edebiliyor. Yeni özellik ilk olarak Latin Amerika ve Güney Amerika’daki bazı ülkelerde, 16 yaş üstü ücretsiz ve Premium kullanıcılara, yalnızca mobil sürümde sunulacak. Önümüzdeki haftalarda ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya da yayılması bekleniyor.

KULLANICI GÖRÜŞLERİ

Spotify, son yıllarda sosyal özelliklerini artırmaya yönelik adımlar atıyor. Geçen yıl podcast’lere yorum özelliği eklenmiş, video odaklı yeni bir akış sayfası tasarlanmıştı. Şirket, müzik parçalarına da yorum yapılabileceği sinyallerini vermekte. Ancak bazı kullanıcılar, Spotify arayüzünün son dönemde fazla kalabalıklaştığından şikayetçi. Mesaj özelliği, bazı kullanıcılar için arkadaşlarla içerik paylaşımını kolaylaştırsa da kimileri uygulamanın karmaşık hale geldiğini düşünüyor. Özelliği istemeyen kullanıcılar, Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden mesajları devre dışı bırakma seçeneğine sahip.