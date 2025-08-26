Spotify’a Mesajlaşma Özelliği Geliyor!

SPOTIFY’IN YENİ SOSYAL ÖZELLİĞİ

Dünyaca tanınan müzik platformu Spotify, platformunu daha sosyal bir içerik deneyimine dönüştürmeyi hedefliyor. Kullanıcılar, yıllardır müzik ve podcast bağlantılarını farklı platformlarda paylaşabiliyordu. Ancak yeni mesajlaşma özelliğiyle birlikte bu paylaşımlar artık uygulama içinde saklanabilecek, böylece kullanıcılar aradıkları şarkılara yeniden ulaşmak zorunda kalmayacak.

MESAJLAŞMA NASIL İŞLİYOR?

Sohbetler yalnızca bireysel şekilde yapılabiliyor ve daha önce içerik paylaşılan kişilerle başlatılabiliyor. “Jam” veya “blend” özelliğini kullanan, ortak çalma listesi hazırlayan ya da aynı Aile veya Duo planına sahip olan kullanıcılar arasında sohbet başlatmak mümkün. Sohbet isteği karşı tarafa onay için gidecek. Spotify dışındaki platformlardan, örneğin Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok veya Facebook üzerinden gönderilen Spotify bağlantılarına tıklayan kullanıcılar da sohbet davetini onaylayarak konuşmaya başlayabiliyor. Kullanıcılar ayrıca kişilerindeki birine davet linki göndermeyi de tercih edebiliyor. Mesajlara ulaşmak için profil fotoğrafına tıklamak yeterli olacak; “Mesajlar” bölümü sol menüde bulunacak. Kullanıcılar mesajlara emojilerle tepki verebiliyor.

GÜVENLİK ÖN LEMLERİ

Spotify, mesajların iletim ve depolama sırasında şifrelenmiş olduğunu ancak uçtan uca şifrelemenin bulunmadığını ifade ediyor. Kuralların ihlal edilip edilmediğini denetlemek için mesajları proaktif biçimde inceleyebildiklerini belirtiyor. Kullanıcılar da uygunsuz mesajları raporlama seçeneğine sahip. Yeni özellik ilk olarak bazı Latin Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde, 16 yaş üstü ücretsiz ve Premium kullanıcılarına, yalnızca mobil platformda sunulacak. Önümüzdeki haftalarda ise ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da kullanılabilir hale gelecek.

KULLANICI GÖRÜŞLERİ

Spotify son yıllarda sosyal özelliklerini artırıyor. Geçen yıl podcast’lerde yorum yapma seçeneği eklenmiş, video odaklı yeni bir akış sayfası tasarlanmıştı. Şirket, müzik parçalarına yorum yapılabileceğinin sinyallerini de vermişti. Ancak bazı kullanıcılar, son dönemlerde Spotify’ın arayüzünün çok kalabalıklaştığını dile getiriyor. Mesaj özelliği, bazı kullanıcılar için arkadaşlarla içerik paylaşımını kolaylaştırsa da, kimileri için uygulamayı daha karmaşık hale getirebiliyor. Özelliği istemeyen kişiler, Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden mesajları devre dışı bırakma imkanına sahip.