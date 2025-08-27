Spotify’a Mesajlaşma Özelliği Geliyor!

SPOTIFY’IN YENİ SOSYAL ÖZELLİĞİ

Dünyanın en popüler müzik platformlarından biri olan Spotify, yeni bir özellik ile kullanıcılara daha sosyal bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kullanıcılar, müzik ve podcast paylaşımlarını yıllardır farklı platformlarda aktarıyordu. Artık, yeni gelen mesajlaşma özelliği ile bu paylaşımlar uygulama içinde saklanabiliyor ve aranan şarkıyı yeniden bulmak gerekmiyor.

MESAJLAŞMA NASIL İŞLİYOR?

Spotify’da sohbetler yalnızca birebir yapılabilecek ve daha önce içerik paylaşılan kişilerle başlatılabilecek. Aynı çalma listesine sahip olan ya da “jam” ya da “blend” özelliğini kullanan kişiler, Aile veya Duo planında bulunanlarla sohbet edebilecek. Sohbet isteği, karşı taraf tarafından onaylanması gereken bir işlem olarak tanımlanıyor. Spotify dışındaki platformlardan gönderilen bağlantılara tıklayan kullanıcılar, sohbet davetini onaylayarak konuşabilir. Kullanıcılar ayrıca birine davet linki de gönderebiliyor. Mesajlara profil fotoğraflarına tıklayarak erişilebilecek; “Mesajlar” alanı sol menüde yer alacak. Emoji ile tepki verme olanağı da bulunuyor.

ŞİFRELEME VE GİZLİLİK DURUMU

Spotify, mesajların iletim ve depolama sırasında şifrelenmiş olduğunu ancak uçtan uca şifreleme sistemine sahip olmadığını ifade ediyor. Şirket, kuralların ihlalinin tespit edilmesi adına mesajları proaktif bir şekilde inceleyebilecek. Kullanıcılar, uygunsuz mesajları raporlama imkanına sahip olacak. Yeni özellik ilk olarak Latin Amerika ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde, 16 yaş üstü ücretsiz ve Premium kullanıcılara yalnızca mobil uygulama üzerinden sunulacak. Önümüzdeki haftalarda ise ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi yerlere de ulaşacak.

KULLANICI DENEYİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Son yıllarda sosyal özelliklerini artıran Spotify, bir süre önce podcast’lere yorum yapma seçeneği eklemiş ve video odaklı bir akış sayfası tasarlamıştı. Ayrıca kullanıcıların müzik parçalarına da yorum yapabileceğini duyurmuştu. Ancak bazı kullanıcılar, Spotify’ın arayüzünün kalabalıklaşmasından şikayet ediyor. Mesaj özelliği, bazı kullanıcılar için içerik paylaşımını kolaylaştırsa da, bazıları için uygulamanın karmaşık hale gelmesine neden olabiliyor. Özelliği istemeyen kullanıcılar, Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal kısmından mesajları devre dışı bırakma seçeneğini değerlendirebiliyor.