Spotify’a Yeni Mesajlaşma Özelliği Geliyor!

SPOTIFY’DAN YENİ SOSYAL YETKİNLİKLER

Dünyaca tanınan müzik platformu Spotify, kullanıcılara daha sosyal bir deneyim sunmak adına yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yıllardır müzik ve podcast bağlantılarının farklı platformlar aracılığıyla paylaşıldığı Spotify, şimdi kullanıcılara bu paylaşımları uygulama içerisinde saklama imkanı sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, aradıkları şarkıyı bulmakta zorluk yaşamayacak.

MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Sohbetler yalnızca birebir olarak gerçekleştirilebiliyor ve daha önce içerik paylaşılan kişilerle başlatılabiliyor. “Jam” veya “Blend” özelliklerini kullanan ve aynı Aile ya da Duo planında bulunan kullanıcılar arasında sohbet başlatmak mümkün. Bunun yanı sıra, sohbet isteği karşı taraf tarafından onaylanmak zorunda. Spotify dışındaki platformlardan, örneğin Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok ya da Facebook üzerinden gönderilen Spotify bağlantısına tıklayan kişiler, sohbet talebini onaylayarak karşılıklı konuşmaya başlayabiliyor. Kullanıcılar, kişilerine davet linki gönderebiliyor. Mesajlar, profil fotoğrafına tıklanarak erişilebilen bir bölümde bulunacak ve sol menüde “Mesajlar” kısmı yer alacak. Ayrıca, kullanıcılar mesajlara emoji ile tepki verebiliyor.

ŞİFRELEME DURUMU

Spotify, mesajların iletim ve depolama sürecinde şifrelenmiş olduğunu fakat uçtan uca şifrelemenin mevcut olmadığını belirtiyor. Şirket, kuralların ihlal edilip edilmediğini denetlemek amacıyla mesajları aktif olarak inceleyebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, uygunsuz içerikleri raporlama hakkına sahip. Yeni özellik, başlangıçta Latin ve Güney Amerika’daki bazı ülkelerde, sadece 16 yaş üstü hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için, yalnızca mobil sürümde sunulacak. Önümüzdeki haftalarda ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da kullanıma sunulacak.

ARTAN SOSYAL ÖZELLİKLER VE KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİ

Spotify, son yıllarda sosyal özelliklerini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl podcast’lere yorum özelliği eklenmiş ve video temalı yeni bir akış sayfası tasarlanmıştı. Şirket, müzik parçalarına da yorum yapabilme olanağını sunma planlarını iletiyor. Ancak bazı kullanıcılar, Spotify arayüzünün fazlasıyla karmaşık hale geldiğinden şikayet ediyor. Mesajlaşma özelliği, bazı kullanıcılar için içerik paylaşımını kolaylaştırsa da, kimileri için uygulamanın karmaşasını artırabilir. Özelliği istemeyen kullanıcılar, Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden mesajları kapatma seçeneğine sahip.