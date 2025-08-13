Spotify Açıklama Yaptı: İddialar Yanlış

TÜRKİYE’DE SPOTIFY HAKKINDAKİ İDDİALAR

Spotify Türkiye ile ilgili geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddialara göre, müzik platformu Türkiye’deki editörleri hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Son dönemde özellikle bazı sanatçılar ve kullanıcılar, müzik listelerinin oluşturulma süreci ile ilgili çeşitli şikayetlerde bulunmuştu. Ancak bugün Spotify’dan resmi bir açıklama geldi. Şirket, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz.”

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde Spotify hakkında bir inceleme başlatıldığını duyurmuştu. İnceleme, şirketin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetleri incelemek üzere gerçekleştiriliyor. Ayrıca Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu durumun Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı bir şekilde incelenecek.