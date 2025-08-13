Spotify’dan Açıklama: İddialar Yanlış

SPOTIFY TÜRKİYE’DE SORUŞTURMA BAŞLATILIYOR

Spotify Türkiye hakkında birkaç gün önce dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Bu iddialara göre müzik devi, ülke genelindeki editörleri hakkında soruşturma başlatma aşamasına gelmişti. Özellikle son dönemlerde bazı sanatçılar ve kullanıcılar, müzik listelerinin oluşturulma yöntemleri hakkında çeşitli rahatsızlıklarını dile getirmişti. Ancak bugün Spotify’dan gelen bir resmi açıklama, konuyla ilgili bazı noktaları netleştirdi. Şirket, açıklamasında “Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

REKABET KURULU İNCELEMESİ

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz günlerde Spotify hakkında bir inceleme başlatıldığını duyurdu. İnceleme, şirketin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve içerik üreticileri ile sanatçılara yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğu yönündeki şikayetleri kapsamıyor. Buna ek olarak, Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı ve telif ücretlerinin dağıtımında adil olmayan uygulamalar sergilediği iddiaları da detaylı bir şekilde incelenecek. Özellikle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği araştırılacak.