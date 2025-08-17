spotify-dan-yeni-duyuru-geldi

ÖNEMLİ MÜZİK PROGRAMLAMASI

Spotify, müzik programlamasına büyük bir titizlikle yaklaşarak dinleyicilerin dünya genelindeki milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyor. Uygulamalarımız, dinleyici deneyimini geliştirmek için sürekli olarak güncelleniyor.

YÜRÜTÜLEN İNCELEMEYE YANIT

Son zamanlarda editörler ve müzik ekibimiz hakkında yapılan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bununla birlikte, sürdürülen Rekabet Kurulu incelemesi bağlamında iş birliğimize devam ediyoruz. Müzik endüstrisine olan bağlılığımız sürerken, bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz.