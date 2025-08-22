Spotify, Instagram ile Entegre Oldu!

SPOTIFY VE INSTAGRAM İŞBİRLİĞİ

Spotify ile Instagram, müzik paylaşımını daha kullanıcı dostu hale getirme amacıyla bir araya geldi. Spotify’ın yaklaşık 700 milyon kullanıcısını etkileyen iki yeni özellikle birlikte, favori şarkıların paylaşılması artık daha pratik bir hâle geliyor. Spotify ve Instagram entegrasyonu sayesinde, şarkı paylaşıldığında Instagram Stories’de parça için kısa bir önizleme de yer alıyor.

YENİ PAYLAŞIM ÖZELLİKLERİ

Hikâyeyi izleyenler, müzik etiketine dokunduklarında parçayı doğrudan Spotify’da açma imkânına sahip oluyor. Ayrıca, Instagram Notes özelliği de kullanıcıların dinledikleri şarkıları göstermeyi sağlıyor. Not oluştururken müzik notası simgesine dokunarak “Spotify’dan Paylaş” seçeneğini seçmek yeterli. Bu not, dinlediğin şarkıyı gösteriyor; eğer müzik çalmıyorsa son 30 dakika içinde dinlediğin ilk parça görünür hale geliyor. Arkadaşların ise, notuna dokunarak parçayı kendi Spotify beğenilerine ekleyebiliyor.

ENTEGRASYONDA YENİ DÖNEM

Bu entegrasyonun ters yönü de daha kolay hale geldi. Spotify uygulamasında çalınan şarkıyı paylaşırken, Instagram seçeneklerinin yanında yeni bir Notes simgesi görünür oluyor. Bu yenilikler, iOS ve Android platformlarında dünya genelinde kullanıcıların beğenisine sunuldu.