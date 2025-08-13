Spotify Türkiye’de Şarkı Kaldırıldı

MÜZİK PİYASASINDAKİ RÜŞVET İDDİALARI

Müzik sektörünün dijital lideri Spotify, Türkiye’de gündem yaratan rüşvet iddiaları ile dikkat çekiyor. Bazı sanatçılar ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki adaletsiz görünürlüğün ayrımcılık olduğunu savunarak şikayette bulundu. Bu süreçte popüler dinleme listelerinin oluşturulmasında rüşvet uygulandığına dair iddialar da gündeme geldi. Platform yetkilileri, bu rüşvet iddialarına yanıt vermek adına hızlı bir şekilde adım atıyor.

2024’TE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKI KALDIRILDI

Yaşanan bu gelişmeler kamuoyunda büyük bir yankı bulurken, 2024’ün en çok dinlenen şarkısı olan “Cıstak”, Spotify Türkiye editörleri hakkında başlatılan incelemenin ardından platformdan kaldırıldı. Şarkının kaldırılma nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaldırma kararının, Türkiye’deki editörlerle ilgili yürütülen inceleme sonrasında alınması dikkat çekti.

Platform yetkilileri, uzun zamandır devam eden şikayetler üzerine harekete geçerek Spotify İsveç genel merkezinin Türkiye editörlerine yönelik bir soruşturma başlattığını duyurdu. Ayrıca, 4 Temmuz’da Rekabet Kurumu da müzik platformu hakkında adil rekabet ortamına aykırı davrandığı gerekçesiyle inceleme başlattığını açıkladı.

Şikayet eden sanatçılar arasında bazı ünlü isimler de yer aldı. Sanatçı Aydilge, “Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye’deki editörlerini gözden geçirir.” şeklinde bir ifade kullandı. Oğuzhan Koç da, “Nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.” diyerek durumu vurguladı.