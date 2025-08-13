Spotify Türkiye’den ‘Cıstak’ Kaldırıldı

SPOTİFAY HAKKINDAKİ RÜŞVET İDDİALARI

Müzik dünyasının dijital lideri Spotify, Türkiye’de meydana gelen rüşvet iddialarıyla gündeme geldi. Bazı sanatçı ve müzik sektörü temsilcileri, çalma listelerindeki görünürlüğün eşit olmadığını belirterek şikayette bulundu. Bunların yanında, popüler dinleme listelerinin oluşturulması sürecinde rüşvet iddiaları gündeme geldi. Bu durum, platform yetkililerini rüşvet iddialarını ciddiye almaya yöneltti.

2024’ÜN EN ÇOK DİNLEME ŞARKISI KALDIRILDI

Yaşanan tüm gelişmeler, halk arasında geniş bir yankı uyandırdı. 2024’ün en çok dinlenen şarkısı “Cıstak”, Spotify Türkiye editörleri hakkında başlatılan inceleme sonrası platformdan kaldırıldı. Kaldırma işleminin sebebine dair henüz bir açıklama gelmedi. Kararın, Türkiye’deki editörlere yönelik gerçekleştirilen inceleme sonucunda alındığı dikkat çekti.

İHBARLAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Platform yetkilileri, uzun süreli şikayetlerin ardından harekete geçerek Spotify’ın İsveç genel merkezi de Türkiye editörlerine yönelik bir soruşturma başlattı. Tüm bunlar yaşanırken, 4 Temmuz’da Rekabet Kurumu’nun adil rekabet ilkesine aykırı davranıldığı gerekçesiyle platform hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

ŞİKAYETLERİN GÖLGESİNDE AÇIKLAMALAR YAPILDI

Şikayetçi sanatçılar arasında bazı ünlü isimler de bulunuyor. Sanatçı Aydilge, “Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye’deki editörlerini gözden geçirir.” diyerek durumu değerlendirdi. Diğer bir sanatçı Oğuzhan Koç ise, “Nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.” açıklamasını yaptı.