Spurs, De’Aaron Fox’u Takasla Aldı

SPURS, YENİ TRANSFERLERİYLE GÜÇLENİYOR

NBA’den gelen bilgilere göre, Chris Paul ve Victor Wembanyama gibi all-star oyuncuları kadrosunda barındıran Spurs, 3 takımın yer aldığı bir takasta Kings’ten De’Aaron Fox ve Jordan McLaughlin’i alıyor.

DE’ARON FOX’UN PERFORMANSI

Ligin öne çıkan skorerlerinden biri olan 27 yaşındaki Fox, 2017 draftında Kings tarafından 1. tur 5. sıradan seçildi. Bu sezon Kings adına 25 sayı, 5 ribaunt, 6,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla mücadele eden Fox, 2023’te all-star olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl ise top çalma istatistiğinde ligin zirvesinde yer aldı.