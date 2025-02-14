Stablecoin Düzenlemeleriyle Tether’in Rezervleri Baskı Altında

ABD’DE STABLECOIN PAZARINA YENİ DÜZENLEME TEKLİFLERİ

ABD’de stablecoin pazarına ilişkin yeni düzenleme teklifleri gündeme geldi. JPMorgan tarafından yayımlanan bir rapor, piyasa değeri bakımından en büyük stablecoin olan USDT’nin ihraççısı Tether’in bu düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla rezervlerinde değişiklik yapmak zorunda kalabileceğini ortaya koydu.

Tether’in rezerv uyumu

JPMorgan analistleri, Tether’in rezervlerinin STABLE Yasası’na yalnızca yüzde 66, GENIUS Yasası’na ise yüzde 83 oranında uyum sağladığını belirtti. Önerilen ABD Sabit Paraları İçin Ulusal Yeniliği Rehberlik Etme ve Oluşturma (GENIUS) Yasası, 10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip stablecoin ihraççılarının federal düzenlemelere tabi olmasını zorunlu kılıyor. Diğer yandan, STABLE Yasası ise eyalet düzenlemesi gerekliliği getiriyor. JPMorgan’ın raporunda, STABLE Yasası’nın rezerv gereksinimlerinin daha sıkı olduğu, yalnızca sigortalı mevduatlar, ABD Hazine bonoları, kısa vadeli Hazine repo işlemleri ve merkez bankası rezervlerine izin verdiği vurgulandı. Senato tasarısı, ayrıca para piyasası fonlarına ve ters repo işlemlerine de rezerv olarak izin veriyor. Analistler, her iki yasa tasarısının da sadece yüksek kaliteli ve likit varlıkları rezerv olarak kabul ettiğini ifade etti. Tether’in stablecoin pazarındaki yaklaşık yüzde 60’lık payı ve USDT’nin piyasa değerinin 142 milyar dolara ulaşması dikkate alındığında, şirketin bu düzenlemelere uymak için rezerv bileşiminde değişiklik yapması gerekebilir. JPMorgan, Tether’in rezervlerinde altın, Bitcoin (BTC), şirket tahvilleri, teminatlı krediler ve diğer yatırımlardan oluşan uyumsuz varlıkların bulunduğunu ve bu varlıkları satması gerektiğini öne sürdü.

Bitcoin satışı gündemde olabilir

Bankanın analizinde, Tether’in daha fazla Hazine bonosu gibi düzenlemeye uygun varlık satın alabilmesi için Bitcoin ve diğer uyumsuz varlıkları satması gerektiği ifade edildi. JPMorgan, stablecoin arzının büyümesiyle birlikte Tether’in düzenlemelere uyum oranının geçen yılın ortasından bu yana azaldığını vurguladı. Tether sözcüsü, şirketin ABD’deki stablecoin yasa tasarımlarını yakından takip ettiğini ve yerel düzenleyicilerle aktif bir iletişim içinde olduğunu belirtti. Sözcü, “Sektörle istişare yapılması gerekiyor ve hangi yasa tasarısının ilerleyeceği henüz belirsiz.” dedi.

Tether’den sert tepki

Tether CEO’su Paolo Ardoino, JPMorgan’ın raporuna tepki vererek perşembe günü X’te paylaştığı bir gönderide, “JPM analistleri sinirli çünkü Bitcoin’e sahip değiller.” ifadelerini kullandı. Tether, rezervlerinin büyük bir kısmının yüksek likiditeye sahip olduğunu ve şirketin ABD Hazine bonoları aracılığıyla her çeyrekte 1,2 milyar dolardan fazla kar ürettiğini vurgulayarak, yeni düzenlemelere uyum sağlamanın kendileri için kolay olacağını belirtti. JPMorgan, önerilen yeni yasa tasarılarının Tether gibi stablecoin ihraççıları için daha fazla şeffaflık ve daha sıkı rezerv denetimleri getireceğini raporunda vurguladı. Bu durum, şirketin geçmişte rezerv şeffaflığı hakkında eleştirilere maruz kaldığı düşünüldüğünde, Tether için ek bir zorluk yaratabilir. Tether’in, önümüzdeki süreçte ABD’deki düzenlemelere nasıl yanıt vereceği, stablecoin pazarı ve kripto para ekosistemi için önemli bir gelişme olmaya devam edecek.