Starbucks Çin’de 10 Milyar Dolar Satış

KAHVE DEVİ STARBUCKS BURADAN HİSSE SATACAK

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin’deki iş kolunda hisse satışına yönelik adaylardan bağlayıcı olmayan teklif sunmalarını iki hafta içinde istiyor. Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Carlyle, EQT, Hillhouse Investment ve Primavera Capital gibi yatırımcıların, Starbucks’ın Çin operasyonları hakkında finansal ve operasyonel sunumlara davet edildiğini belirtiyor. Yatırımcılar arasında teknoloji devi Tencent de yer alıyor.

Potansiyel yatırımcılar arasında Bain Capital, KKR ve yine Çinli teknoloji devi Tencent de bulunmaktadır. Görüşmelere katılan kaynaklar, Starbucks’ın satış yapısının ve satılacak hissenin oranının henüz netleşmediğini ifade ediyor. Reuters’ın daha önceki raporlarına göre, Starbucks Mayıs ayında satış sürecini başlatmış ve Temmuz’da yaklaşık 10 adayla gizlilik anlaşması imzalamıştı. CNBC, Çin operasyonlarının 10 milyar dolara kadar değerlenebileceğini aktardı.

Starbucks CEO’su Brian Niccol, geçtiğimiz ayki bilanço toplantısında Çin iş koluna yönelik 20’den fazla yatırımcıdan ilgi gördüklerini duyurdu. Niccol, “Çin işimize bağlılığımız sürüyor. Yalnızca Starbucks için mantıklıysa bir ortaklığa gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Starbucks, Çin’de yavaşlayan ekonomik büyüme ve tüketicilerin fiyat hassasiyeti nedeniyle zorluk yaşıyor. Yerli rakip Luckin Coffee, daha uygun fiyatlı ürünleri ve küçük şehirlerdeki yaygınlığı sayesinde pazar payını hızla artırdı. Euromonitor verilerine göre, Starbucks’ın Çin’deki pazar payı 2019’da %34 iken, geçen yıl %14’e geriledi. Şirket, bu duruma karşılık bazı kahve dışı içeceklerde fiyat indirimi yaparak ve yerel odaklı ürün geliştirmeyi hızlandırarak strateji izliyor.

Starbucks’ın 29 Haziran itibarıyla Çin’de toplam 7.828 mağazası bulunuyor. Şirket, Çin iş kolunun kar rakamlarını açıklamazken, son çeyrekte Çin’de aynı mağaza satışlarının %2 artış gösterdiği bildiriliyor.