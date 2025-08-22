Starbucks, Çin’de 10 Milyar Dolar Satış Yapacak

TEKLİFLER İÇİN SON TARİH BELİRLENDİ

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Çin’deki iş kolu için hisse satışı konusunda belirlediği adaylardan bağlayıcı olmayan teklif sunmalarını iki hafta içinde talep etti. Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklar, Carlyle, EQT, Hillhouse Investment ve Primavera Capital gibi yatırımcıların, şirketin Çin operasyonlarına ilişkin finansal ve operasyonel sunumlara davet edildiğini belirtti. Ayrıca, teknoloji devi Tencent de potansiyel yatırımcılar arasında yer alıyor.

POTANSİYEL YATIRIMCILARIN LISTESİ

Starbucks’ın potansiyel yatırımcıları arasında Bain Capital, KKR ve Çinli teknoloji devi Tencent de bulunuyor. Görüşmelere katılan kaynaklar, Starbucks’ın satış yapısı ve satılacak hissenin oranı ile ilgili henüz kesin bir bilgi verilmediğini ifade etti. Daha önce Reuters’da yer alan haberlere göre, Starbucks mayıs ayında hisse satış sürecini başlatmış ve temmuzda yaklaşık 10 aday ile gizlilik anlaşmaları imzalamıştı. CNBC ise, Çin operasyonlarının 10 milyar dolara kadar değerlenebileceğini duyurdu.

CEO’DAN AÇIKLAMALAR

Starbucks CEO’su Brian Niccol, geçtiğimiz ay gerçekleşen bilanço toplantısında Çin iş koluna yönelik 20’den fazla yatırımcıdan ilgi olduklarını aktardı. Niccol, “Çin işimize bağlılığımız sürüyor. Yalnızca Starbucks için mantıklıysa bir ortaklığa gireceğiz” dedi.

PAZARDA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Starbucks, Çin pazarında yavaşlayan ekonomik büyüme ve tüketicilerin fiyat hassasiyeti nedeniyle zorluk yaşıyor. Yerli rakip Luckin Coffee, daha uygun fiyatlı ürünleri ve küçük şehirlerdeki yaygınlığıyla pazar payını hızla artırıyor. Euromonitor verilerine göre, Starbucks’ın Çin’deki pazar payı 2019’da %34 iken, geçen yıl bu oran %14’e geriledi. Bu durumda şirket, kahve dışı içeceklerde fiyat indirimine giderek ve yerel odaklı ürün geliştirme sürecini hızlandırarak önlem alıyor.

ÇİN’DEKİ MAĞAZA AĞI

Starbucks’ın Çin’de 29 Haziran itibarıyla 7.828 mağazası bulunuyor. Şirket, Çin iş kolunun kar rakamlarını açıklamasa da son çeyrekte aynı mağaza satışlarının %2 artış gösterdiği bildirildi.