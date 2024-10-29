“Starbucks Ofis Dönüşünde Çalışanları Tehdit Ediyor”

STARBUCKS YENİ ÇALIŞMA POLİTİKASI UYGULAYACAK

Bloomberg News tarafından elde edilen ve şirketin bazı birimlerine gönderilen bir nota göre, Starbucks Ocak ayından itibaren ofise dönüş politikasına uymayan çalışanları sorumlu tutmak amacıyla “standartlaştırılmış bir süreç” uygulamaya geçiyor. E-postada bu sürecin sonuçlarının “işten ayrılmaya kadar varabileceği” ifade ediliyor. Bu mesaj, Brian Niccol’ün icra kurulu başkanlığı görevini devralmasının üzerinden sadece iki ay geçmeden şirketin karma çalışma kurallarının uygulanmasında bir artışa işaret ediyor.

ÇALIŞMA İHTİYAÇLARI VE GÖZDEN GEÇİRİLEN KURALLAR

Niccol, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada çalışanların işlerini yapmak için nerede olmaları gerektiğini, fakat bunun genellikle ofis olması gerektiğini savundu. Starbucks, hibrit çalışanlara yönelik beklentilerinin aynı kaldığını ve tatil, hastalık süresi ile iş seyahatlerinin bu hesaplamanın dışında tutulduğunu duyurdu. Ayrıca, çalışanların fiziksel, zihinsel, duyusal bozukluk veya başka bir engel sebebiyle zorunluluktan muafiyet talebinde bulunabilecekleri belirtildi.

KİŞİSEL ÇALIŞMA DÜZENİNE YANSIMALAR

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada “Ekiplerini mevcut hibrit çalışma politikamızdan sorumlu tutan liderlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Önceki yıl, şirket haftada üç gün ofise gelme zorunluluğunu hayata geçirmeye çalıştığında, birçok çalışan açık bir mektupla buna karşı çıkmıştı. Niccol’un Kaliforniya’da yaşayıp şirketin kurumsal jetiyle Seattle’a seyahat etmesi, bazı çalışanların tepkisini çekti. Starbucks, Niccol’un zamanının çoğunu Seattle’da ya da mağazaları ziyaret ederek geçireceğini vurguladı.

GENEL MERKEZDEKİ UYGULAMALARDA DEĞİŞİKLİKLER

Bazı çalışanlar, ofis içi gereklilikler kısıtlanmadığı sürece CEO’nun nerede çalıştığının kendileri için önemli olmadığını açıkladı. Nota göre Starbucks ayrıca Salı gününü genel merkezdeki tüm çalışanlar için ortak bir katılım günü olarak zorunlu kılmaktan vazgeçiyor ve bunun yerine beklentileri ekip düzeyinde belirliyor.