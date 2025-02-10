Stefan Savic: Düzensiz Bir Sezon Geçirdik

MAÇIN ZORLUĞU VE BAŞLANGIÇ PERİYODU

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor’un deneyimli oyuncusu Stefan Savic, karşılaştıkları zorlukları dile getirdi. Savic, “Bugün iyi organize olmuş bir takıma karşı oynadık. Özellikle ilk 15-20 dakika belki bizden daha iyi başladılar. Belki biz istediğimiz başlangıcı yapamadık ama 20 dakikanın sonrasında istediğimiz oyunu üstünlüğü kurabildik” şeklinde konuştu.

SAKATLIĞIN ARDINDAN DÖNÜŞ VE MUTLULUK

Sakatlığının ardından takıma geri dönmenin sevincini paylaşan Savic, “Dönmekten dolayı mutluyum. Buraya futbol oynamaya, futbolun tadını çıkarmaya, takım için mücadele etmeye, elimden gelenin en iyisini yapmak için gelmiştim. Bunu yapmaya çalışmıştım ama maalesef bir sakatlık sebebiyle ara vermek zorunda kalmıştım. Dönmek benim için çok önemliydi” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Şuan hem takımın form durumu, hem kendi fiziksel durumum, hem de performansım adına mutlu olduğumu ifade edebilirim. Bizim yapmaya çalıştığımız her maç, her gün Trabzonspor’u daha yukarılara, hak ettiği yerlere taşıyabilmek şuan iyi de gidiyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.